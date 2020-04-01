بارجة حربية تابعة للنظام التركي تقصف مواقع غرب ليبيا

طرابلس-سانا

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم أن بارجة حربية تابعة للنظام التركي أقدمت على قصف مواقع في منطقة العجيلات غرب ليبيا في إطار تدخله المستمر في شؤون البلاد الداخلية.

ونقل موقع الوسط الليبي عن المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري قوله اليوم إن “بارجة تركية قامت بإطلاق صواريخ من البحر على منطقة العجيلات غرب البلاد” مؤكداً من جديد مواصلة القوات البحرية التابعة للنظام التركي التدخل في الشأن الليبي بعد قيام هذا النظام في وقت سابق بإرسال سفن شحن تنقل مرتزقته من الإرهابيين وأسلحة ومعدات عسكرية إلى ليبيا.

ويمضي النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان في مخططاته التدخلية في ليبيا عبر إرسال قوات إليها ودعم الميليشيات المسلحة والمجموعات الإرهابية فيها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.

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