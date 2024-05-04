SCS-NET

مخيم طلابي واعتصام في كلية ترينيتي بالعاصمة الإيرلندية تضامناً مع فلسطين

2024-05-04

دبلن-سانا

أقام طلاب من كلية ترينيتي المرموقة في العاصمة الإيرلندية دبلن مخيماً في حرم الجامعة احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وبحسب وكالة فرانس برس أغلق الطلاب اليوم مدخل مبنى، عادةً ما يستقطب الكثير من السياح، واصفين تعبئتهم بأنها مخيم للتضامن مع فلسطين في أعقاب تزايد تجمعات مماثلة في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة لازلو مولنارفي لقناة آلا تي أي التلفزيونية: إن المحتجين يطالبون الجامعة بقطع علاقتها مع “إسرائيل” بسبب عدوانها على غزة.

وتتوسّع التعبئة الطلابية التي بدأت في الجامعات الأميركية، داخل جامعات في عدد من الدول للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وتشتد معارضة العدوان في إيرلندا، حيث خرج الآلاف من الأشخاص في مسيرات للمطالبة بوقف إطلاق النار، فيما أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي الجديد سايمن هاريس في منتصف نيسان الماضي أنه مستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبراً أن ذلك يمكن أن يساعد في عملية السلام في الشرق الأوسط.

 متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

أصبوحة أدبية تضامناً مع فلسطين لفرع القنيطرة لاتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا أقام فرع القنيطرة لاتحاد الكتاب العرب أصبوحة أدبية بعنوان الأرض أرضنا تضامناً مع فلسطين، …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved