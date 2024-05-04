مخيم طلابي واعتصام في كلية ترينيتي بالعاصمة الإيرلندية تضامناً مع فلسطين

دبلن-سانا

أقام طلاب من كلية ترينيتي المرموقة في العاصمة الإيرلندية دبلن مخيماً في حرم الجامعة احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وبحسب وكالة فرانس برس أغلق الطلاب اليوم مدخل مبنى، عادةً ما يستقطب الكثير من السياح، واصفين تعبئتهم بأنها مخيم للتضامن مع فلسطين في أعقاب تزايد تجمعات مماثلة في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة لازلو مولنارفي لقناة آلا تي أي التلفزيونية: إن المحتجين يطالبون الجامعة بقطع علاقتها مع “إسرائيل” بسبب عدوانها على غزة.

وتتوسّع التعبئة الطلابية التي بدأت في الجامعات الأميركية، داخل جامعات في عدد من الدول للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وتشتد معارضة العدوان في إيرلندا، حيث خرج الآلاف من الأشخاص في مسيرات للمطالبة بوقف إطلاق النار، فيما أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي الجديد سايمن هاريس في منتصف نيسان الماضي أنه مستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبراً أن ذلك يمكن أن يساعد في عملية السلام في الشرق الأوسط.

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