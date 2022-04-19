ليبيا.. تنظيم (داعش) يستهدف معسكراً للجيش الوطني جنوب البلاد

طرابلس-سانا

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن تنظيم داعش الإرهابي استهدف بسيارة مفخخة معسكر سرية الدوريات في منطقة أم الأرانب بمحافظة مرزق جنوب ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب قوله في تصريح إن “تنظيم داعش الإرهابي وفي محاولة يائسة لإثبات قدرته على القيام بعمليات إرهابية قام بتفجير سيارة مفخخة بتقنية التشغيل عن بعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابع للواء طارق بن زياد المعزز بمنطقة أم الأرانب” مشيراً إلى عدم وجود خسائر بشرية بين القوات المسلحة الليبية.

يشار إلى أن لواء طارق بن زياد المعزز من أكبر الألوية العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي ويتخذ من مدينة بنغازي مقرا له ولديه عدد من الثكنات العسكرية في شرق وجنوب البلاد.

يشار إلى أن عدوان حلف شمال الأطلسي (الناتو) على ليبيا عام 2011 خلف فوضى عارمة في هذا البلد في ظل انتشار الأسلحة وميليشيات مسلحة وإرهابية.

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