الجيش الليبي: تواجد قوات النظام التركي على أراضينا احتلال

طرابلس-سانا

جدد الجيش الوطني الليبي مطالبته بانسحاب المرتزقة من الأراضي الليبية مشدداً على أن التواجد غير الشرعي لقوات النظام التركي على الأراضي الليبية هو احتلال بكل ما تعنيه الكلمة.

وأشار المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” اليوم إلى أن وجود المرتزقة الأجانب على الأراضي الليبية حتى الآن “دليل على عدم وجود إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي لإخراجهم” مؤكداً أن وجود قوات النظام التركي على الأراضي الليبية هو بالحقيقة “احتلال بكل ما تعنيه الكلمة”.

وأشار المسماري إلى أن المليشيات المسلحة في ليبيا “تعودت على مصادرة القرار السياسي ومصادرة المال والهيمنة على مؤسسات الدولة”.

يشار إلى أن العديد من التقارير الإعلامية وثقت نقل نظام رجب طيب أردوغان آلاف المرتزقة الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا برفقة جنود أتراك في محاولة لإعادة إحياء أحلام الإمبراطورية العثمانية البائدة والخلاص من أزماته الاقتصادية والمالية التي تلاحقه داخل تركيا.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة ورئيس المجلس الرئاسي الجديد تسلموا السلطة بشكل رسمي منتصف آذار الماضي وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية العام الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.