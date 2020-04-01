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قديروف يعلن إغلاقاً للشيشان تفادياً لتفشي فيروس كورونا

2020-04-01

موسكو-سانا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إغلاق الحدود الإدارية البرية والجوية للجمهورية اعتبارا من الخامس من الشهر الجاري ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة نوفوستي عن قديروف قوله في كلمة بثت عبر صفحته في إنستغرام اليوم أنه سيتم تعليق حركة النقل الجوي والبري من وإلى الشيشان بالكامل بعد الخامس من الشهر الجاري باستثناء الإمدادات الغذائية والطبية على أن تطلق السلطات المحلية بعد ذلك إجراءات التطهير الصحي في القرى والبلدات والمدن.

وأعرب عن استعداد السلطات لتقديم كل العون والمساعدة الممكنة للراغبين في دخول الجمهورية أو مغادرتها قبل الموعد المذكور.

وجاء هذا الإجراء عقب تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا في جمهورية الشيشان وعشر إصابات بالوباء.

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