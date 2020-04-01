رياضيون متميزون من السويداء يواصلون تدريباتهم في منازلهم وشعارهم (خليك بالبيت) للتصدي لفيروس كورونا

السويداء-سانا

رغم توقف النشاطات الرياضية خلال الفترة الحالية يواصل عدد من رياضيي محافظة السويداء تدريباتهم ضمن منازلهم في سبيل المحافظة على لياقتهم ومستواهم متسلحين في الوقت نفسه بالوعي اللازم لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي بالسويداء ذكر لاعب كرة القدم أيهم هيثم فخور أنه يمارس التمارين الرياضية يومياً في المنزل من خلال الجري وتنطيط الكرة وبعض تمارين القوة كالضغط والمعدة متمنياً من الجميع تجنب التجمعات والالتزام في المنزل والتقيد بتعليمات الأطباء ومنها الحفاظ على النظافة الشخصية وتناول الغذاء الصحي.

وأشار لاعب منتخبنا الوطني برياضة الترياثلون والبطل على المستوى الآسيوي كريم أبو سمرة إلى أن هذه الفترة العصيبة تستلزم الوعي والحذر مبيناً أنه لا يستطيع وقف ممارسة الرياضة حيث نقل تدريباته على الدراجة والجري إلى الطريق بعيداً عن أماكن الازدحام فيما اضطر لإيقاف تدريبات السباحة حتى انتهاء الوباء إضافة إلى ممارسة تمارين منزلية بشكل يومي صباحاً ومساءً بإشراف مدرب المنتخب سماح الشومري.

من جانبه قال بطل الجمهورية برياضة الكاراتيه حسام غيث إنه يستفيد حالياً من فترة توقف النشاطات الرياضية بتكثيف تدريباته حيث جلب من صالة التدريب معدات اللياقة إلى منزله إضافة إلى الجري بشكل يومي والتدريب على الخصائص الحركية متمنياً من الرياضيين الالتزام بالمنازل خلال هذه الفترة دون إهمال تدريباتهم والعمل على معالجة نقاط الضعف لديهم.

وأوضحت لاعبة منتخبنا الوطني بألعاب القوى هلا الأعور أنها تواصل في البيت إجراء تمرينات التقوية كالضغط والمعدة إضافة إلى الحركات السويدية لتبقى ضمن أجواء الرياضة موجهة رسالة لكل الرياضيين وأصدقائها ومحبيها للالتزام بالبيت كونه يعطينا السلامة لمتابعة المشوار مؤكدة أن الرياضة هي ثقافة والرياضيون حريصون على صحة الآخرين مثل حرصهم على صحتهم.

وذكرت لاعبة منتخبنا الوطني بالجودو البطلة سما كنعان أنها تتدرب حالياً مع شقيقتيها جنى وليلى في المنزل بإشراف والدهم مع التركيز على الحفاظ على اللياقة البدنية موجهة دعوة إلى الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وإلى الرياضيين لمواصلة تدريباتهم للحفاظ على لياقتهم وتعزيز مناعتهم عبر الرياضة.

وقال بطل الجمهورية برياضة التايكواندو حسين رضوان إنه ينظم يومياً تمريناته الأساسية بشكل مكثف يوازي تدريباته التي كان يتلقاها بالصالة الرياضية من حركات إلى جولات تكنيك ولمدة خمسين دقيقة للمحافظة على لياقته والسلاسة بالتحرك على البساط مشيراً إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الحكومية الاحترازية لتجنب مخاطر الفيروس متمنياً من جميع الرياضيين التدريب الجدي بالمنزل للحفاظ قدر الإمكان على مستواهم والوصول إلى طموحاتهم.

يشار إلى أن الاتحاد الرياضي العام أوقف جميع الأنشطة الرياضية حتى انتهاء شهر رمضان المبارك كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

عمر الطويل