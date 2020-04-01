روحاني: إيران تجاوزت مرحلة ذروة انتشار فيروس كورونا

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه تم تجاوز مرحلة ذروة انتشار فيروس كورونا موضحاً أنه أخذ منحى تنازلياً منذ يوم أمس في جميع المحافظات الإيرانية.

وأشار روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا اليوم إلى أنه رغم العقوبات الأميركية غير العادلة فإن جهود إيران لم تتوقف في مكافحة فيروس كورونا وقال إن “عداء الأميركيين لإيران ظهر اليوم أكثر من أي وقت مضى.. وحصارهم غير الشرعي في ظل تفشي كورونا يظهر حماقتهم لأنه وباء عالمي ويجب التكاتف لاحتوائه والحد من آثاره”.

وكان المدير العام لمكتب تطوير التقنية الصحية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية حسين وطن بور أعلن أمس بدء مرحلة الاختبارات السريرية لعدد من الأدوية محلية الصنع لعلاج فيروس كورونا.