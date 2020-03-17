خبير أميركي: خطاب ترامب العنصري يغذي مشاعر العداء للمهاجرين في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أكد الأستاذ في الجامعة الأميركية بواشنطن آلان كراوت أن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب العنصري حول ما يدعوه بـ “الأصل الأجنبي” لفيروس كورونا يغذي المشاعر المعادية للمهاجرين في البلاد.

وقال كراوت المختص بتاريخ الولايات المتحدة في تصريح لوكالة سبوتنيك: “على الرغم من أن الأميركيين العاديين لا يربطون فيروس كورونا بأي مجموعة عرقية معينة من المهاجرين الا إن مثل هذا الخطاب سيغذي ايديولوجية أولئك الذين لديهم بالفعل مشاعر كراهية الأجانب” مضيفا إن تصرف الرئيس الأميركي كان “خطأ فادحا”.

ودأب الرئيس الأميركي منذ تسلمه منصبه على إطلاق تصريحات عنصرية ضد الأقليات والمهاجرين ليعمد إلى وصف فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرا في العالم بأنه “فيروس صيني”.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أمس 3000 حالة مع تحذيرات من تغير الحياة في أميركا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.