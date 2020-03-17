العراق يتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول العداون الأميركي الأخير على مواقع للقوات العراقية

بغداد-سانا

تقدمت وزارة الخارجية العراقية بشكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول العداون الأميركي على مطار كربلاء وعدد من مواقع الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي مؤكدة أنه يشكل عملا عدائيا وخرقا فاضحا لسيادة العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن أحمد الصحاف المتحدث باسم الوزارة قوله اليوم إن “الخارجية بعثت شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركي على القوات العراقية” باعتبار أنه يشكل عملا عدائيا وخرقا فاضحا للسيادة ولشروط تواجد القوات الأميركية في العراق.

وقتل خمسة جنود عراقيين ومدني وأصيب آخرون بجروح في عدوان أميركي استهدف فجر الجمعة الماضي مطار كربلاء فى محافظة النجف وعددا من مواقع الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي في مناطق أخرى من البلاد.