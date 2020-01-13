بيلوسي: التحقيق توصل إلى أدلة تكفي لعزل ترامب

واشنطن-سانا

أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن جلسات الاستماع في التحقيق المتعلق بمساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصلت إلى أدلة تكفي لعزله في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيلوسي قولها في تصريح إن رسائل الكترونية جديدة تدعم الاتهامين الموجهين لترامب قد برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب إطلاق إجراءات عزله كما أبدى المستشار السابق للأمن القومي الأميركي جون بولتون استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه.

ولفتت بيلوسي إلى أن التأخر في إحالة مادتي الاتهام المتمثلتين بممارسة ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق جو بايدن المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية وبعرقلة التحقيق في الكونغرس حقق نتائج مهمة مضيفة “لقد أردنا أن يدرك الشعب ضرورة مثول الشهود .. والكرة باتت الآن في ملعبهم فإما ان يقوموا باستدعاء الشهود أو يدفعوا ثمن عدم القيام بذلك” .

ولم تستبعد بيلوسي أن يستدعي مجلس النواب بولتون في حال لم يستدعه مجلس الشيوخ.

وألمح ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية الأميركية يوم الجمعة الماضي إلى امكانية استخدام صلاحياته الرئاسية لمنع مثول بولتون.

وتلتقي بيلوسي يوم غد نواب الحزب الديمقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة مادتي عزل ترامب على مجلس الشيوخ.

وتأتي المحاكمة في توقيت حرج مع تصاعد حمى الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام الجاري .. وطلب من أعضاء مجلس الشيوخ المرشحين بيرني ساندرز وإليزابيث وورن وإيمي كلوبوتشار وكوري بوكر ومايك بينيت أن يكونوا أعضاء في هيئة المحلفين في المحاكمة.