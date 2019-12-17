عون: نرفض أي تعدٍ على حقوق لبنان المشروعة ضمن مياهه الإقليمية

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون رفض لبنان أي تعدٍ على حقوقه المشروعة ضمن مياهه الإقليمية مشدداً على أن الخروق البحرية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية لا تقل خطورة عن الخروق البرية والجوية التي تواصل “إسرائيل” القيام بها.

وقال عون خلال لقائه اليوم قائد القوات الدولية في جنوب لبنان “يونيفيل” الجنرال ستيفانو دل كول: “لبنان حريص على تفعيل التعاون القائم بين الجيش واليونيفيل بهدف الحفاظ على الاستقرار ومعالجة المواضيع المطروحة عبر الحوار والتنسيق” مجدداً تأكيده التزام لبنان بالقرار 1701.

وطالب عون خلال اللقاء بالتحقيق في أسباب خرق باخرة استكشاف للنفط تعمل لحساب قوات العدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية والبقاء فيها لمدة 7 ساعات.

يشار إلى أن العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه السيادة اللبنانية غير آبه بالقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 1701.

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