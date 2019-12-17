أكثر من 700 مؤرخ أمريكي يطالبون بمحاكمة ترامب

واشنطن-سانا

طالب أكثر من 700 مؤرخ أمريكي مجلس النواب بمحاكمة الرئيس دونالد ترامب لانتهاكاته “الكثيرة والخطيرة” للدستور في الولايات المتحدة وفق ما كشف موقع ذا هيل الأمريكي.

ونقل الموقع المختص بتغطية اخبار الكونغرس عن المؤرخين قولهم في رسالة وجهوها إلى مجلس النواب “انتهاكات ترامب العديدة والصارخة هي تماما ما كان حاضرا في ذهن المؤسسين للدستور الأمريكي عندما فكروا بمحاكمة الرئيس أو عزله” محذرين من أن ترامب “يمثل خطرا واضحا على الدستور الأمريكي وانه اذا لم يتم اعتبار أن سوء سلوكه يرقى إلى مستوى المحاكمة فلا شيء إذا يصل إلى ذلك من الناحية العملية”.

وأشار المؤرخون في رسالتهم إلى أن محاولات ترامب “الخارجة على القانون” عرقلة مسار عمل مجلس النواب الذي من حقه المطالبة بوثائق وشهود لمتابعة تفويضه الدستوري “تكشف عن ازدراء وقح لممثلي الحكومة كذلك الامر بالنسبة لمحاولاته تبرير عرقلته لعمل المجلس على أساس الحصانة التنفيذية التي يتمتع بها.. وهو فهم خيالي ولو تم التسامح معه فإنه سيحول الرئيس إلى ملك منتخب فوق القانون”.

وضمت قائمة المؤرخين الذين وقعوا على الرسالة شخصيات معروفة مثل رون تشيرنو وجون ميتشام ودوغلاس برينكلي وصانع الأفلام المعروف كين برينز ومن المتوقع ان تصوت الغرفة الدنيا من مجلس النواب على البنود التي توجه التهم لترامب يوم الأربعاء المقبل.

وليست هذه الرسالة الأولى من نوعها فقد وجه اكثر من 500 بروفيسور في مجال القانون رسالة أخرى مماثلة دعوا فيها مجلس النواب الى محاكمة ترامب وقد ناقشت تلك الرسالة وجود “أدلة دامغة” تشير إلى “خيانة” ترامب لقسم تسلمه مكتب الرئاسة الأمريكية من خلال الضغط على دولة أجنبية للتحقيق في أعمال منافس سياسي له.

يشار إلى أن إجراءات مساءلة ترامب تتواصل حيث طالب السيناتور جاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس باستدعاء ما لا يقل عن أربعة أشخاص من بينهم كبير موظفى البيت الأبيض بالانابة ميك مولفيني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للشهادة في محاكمة ترامب المتوقعة في إطار التمهيد لعزله.