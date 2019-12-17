شعراء سوريون وعرب ضمن احتفالية العيد الذهبي لتأسيس اتحاد الكتاب

دمشق-سانا

تناوب شعراء سوريون وعرب على منبر اتحاد الكتاب العرب في دمشق بقصائد ذات مواضيع مختلفة وأشكال منوعة خلال اللقاء الشعري الذي أقيم ضمن فعاليات الاحتفالية المركزية بمناسبة العيد الذهبي لتأسيس الاتحاد.

اللقاء الذي أداره الشاعر محمد حديفي بدأه بنص شعري مبينا فيه أهمية الوطن والشهيد بأسلوب الشطرين كما نوه بتفرد اتحاد الكتاب في سورية بوجود نخبة من الأدباء وصمودهم خلال الحرب الارهابية على وطنهم.

أما الشاعر الفلسطيني مراد السوداني فألقى عددا من نصوصه الشعرية التي اقتصرت على شكل التفعيلة والدلالة موضحا مكانة الشهيد وضرورة استمرار المقاومة حتى تحرير فلسطين وكل أرض مغتصبة.

وألقى الشاعر محمد حمدان نصوصا بأسلوب حديث غلبت عليه التفعيلة وذهب فيه إلى منحى فلسفي واجتماعي أشار إليه بدلالات ورموز عبر معرفته وثقافته ليصل إلى محبة دمشق والأحزان التي يعانيها.

وجاءت نصوص الشاعر الأردني أكرم الزعبي مليئة بحب سورية وفلسطين الى جانب محبة الشهيد كأكبر قيمة في نصوصه وذلك عبر الشكل الشعري الحديث.

أما الشاعر منير خلف الذي اقتصر على الأسلوب التقليدي معتمدا على العاطفة فعبر عن رؤى خاصة ونزعات عاطفية جاءت بأسلوب كانت الموسيقا أهم مقوماته فيما قدم الشاعر صالح سلمان نصوصا من الشكل الشعري الحديث أشار فيها إلى هم كبير ووجع صارخ بسبب معاناة الإنسان في العصر الراهن.

وختم الشاعر محي الدين محمد بنصوص أخذت شكل الشطرين واعتمدت العاطفة الصادقة لينوه بانجازات الجيش العربي السوري ودور الشعب السوري في الصمود والثبات.

الشاعرة أميمة ابراهيم مقرر جمعية أدب الأطفال رأت في تصريح لسانا أن مجيء الأدباء العرب ومشاركتهم بالعيد الذهبي لتأسيس الاتحاد في سورية هو بيان ساطع للاعتراف بالدور السوري الفاعل ثقافيا على مستوى الأمة وتلازمه مع محور المقاومة.

محمد الخضر وشذى حمود