تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأمريكية هذا العام.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب انخفضت في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى2327.09 دولاراً للأوقية ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب0.4 بالمئة إلى2338.30 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 27.24 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 19.95 دولاراً للأوقية والبلاديوم0.1 بالمئة إلى954.94 دولاراً للأوقية.

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