مقتل شخص جراء قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

دونيتسك-سانا

قتل شخص وأصيب آخر جراء قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت ممثلية الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا وفقاً لموقع RT : خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت الممثلية 14 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 6 على محور دونيتسك، و6 على محور غورلوفكا، وواقعتا قصف على محور فولنوفاخا.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 43 مقذوفاً مختلفة العيارات، ما تسبب بمقتل مدني واحد وإصابة آخر.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية بدعم من قوات حلف شمال الأطلسي الناتو.

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