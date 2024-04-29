المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية العدو الإسرائيلي في موقع ‏رويسات العلم ومستوطنة شتولا.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة ومنازل المدنييّن استهدف مقاتلونا العدو الإسرائيلي في موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية و‏مبنىً يستخدمه جنوده في مستوطنة شتولا وحققوا فيهما ‏إصابات مباشرة”.

إلى ذلك واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي واستهدف بلدة بليدا محدثا أضراراً مباشرة في مسجد البلدة.

كما استهدف العدو الاسرائيلي بقذائف المدفعية منطقتي جبل بلاط وجبل باصيل وبلدات يارون وراميا ومروحين وشيحين بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة.

وكانت المقاومة استهدفت في وقت سابق اليوم بقذائف المدفعية العدو الإسرائيلي في موقعي البغدادي والسماقة وحققت إصابات مباشرة فيهما.

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