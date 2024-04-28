المواصلات الطرقية بحماة تبدأ أعمال تأهيل طرق رئيسية في ريف المحافظة

حماة-سانا

باشرت ورشات فرع مؤسسة المواصلات الطرقية في محافظة حماة اليوم أعمال صيانة وإعادة تأهيل محاور طرقات رئيسية في المواقع الأكثر تضرراً شملت عمليات قشط ومد طبقة مجبول إسفلتي، وفق الاعتمادات المخصصة لها.

وبينت المكلفة بتسيير أمور فرع المؤسسة المهندسة صفاء نعامة لمراسلة سانا أن الأعمال تضمنت تنفيذ صيانة لطريق مصياف-الطلائع- سلحب – النهر البارد بطول 20 كم، وصيانة طارئة على شبكة المحاور الغربية من المحافظة في (مصياف – وادي العيون) بطول 23 كم و(حماة – مصياف) بطول 40 كم و(حمص – مصياف) ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حماة بطول 23 كم و(مصياف – القدموس) ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بطول 12 كم.

وأشارت نعامة إلى أن أعمال التأهيل مستمرة لشبكة الطرقات الرئيسية ورفع مستوى جودتها، من حيث مواصفاتها الفنية أو سلامة وأمان الحركة المرورية عليها، ولا سيما أننا مقبلون على موسم سياحي.

من جانبه، لفت منفذ المشروع سامر حسون إلى أن الورشات تقوم بقشط للمواقع المتضررة نتيجة الحمولات الزائدة للشاحنات الكبيرة، وتنفيذ أعمال صيانة وفق المواصفات الفنية المطلوبة، مع الحفاظ على انسياب الحركة المرورية فيها.

بدوره، أوضح المهندس حسن علي رئيس دائرة الصيانة في فرع المؤسسة أنه تم إعداد خطة لهذه المواقع لصيانتها وإعادة تأهيلها، نظراً لأهميتها فضلاً عن صيانة التحويلات المتفرعة عنها.

سهاد حسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency