تخريج أكثر من مئة مستفيد من الدورات التدريبية والتعليمية لمعهد الثقافة الشعبية بالقامشلي

الحسكة-سانا

أقام معهد الثقافة الشعبية بمدينة القامشلي التابع لمديرية الثقافة حفل تخريج لأكثر من 100 طالب وطالبة استفادوا من الدورات التدريبية والتعليمية التي أقامها المعهد، كما تخلل الحفل فقرة فنية لطلاب اللغة الروسية.

وبين مدير المعهد فهد القاطع في تصريح لمراسلة سانا أنه تم توزيع شهادات التخرج لمن أنهوا الدورات التعليمية والتدريبية التي أقامها المعهد في مجالات عدة، منها اللغات الأجنبية والتثقيف الصحي والخياطة، مشيراً إلى الإقبال الجيد للتسجيل في الدورات التي يوفرها المعهد نتيجة للأسعار الرمزية التي يتم استيفاؤها والأداء الجيد للمدربين والمدرسين.

من جهتها نوهت إيمان الفيل بالفائدة التي حازتها بعد التحاقها بالمعهد لتعلم اللغة الألمانية وبالأجواء التعليمية والتعاون ما بين القائمين والطلاب، فيما أشارت الطالبة إيلاف جميل إلى أنها تمكنت بفضل الكادر المميز في المعهد من إتقان مهنة التمريض والتثقيف الصحي، وخاصة أن دفع أجور التعليم رمزية ويناسب وضعها كطالبة جامعية.

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