الأردن والعراق ولبنان يعلنون إغلاق الأجواء وإيقاف حركة الملاحة الجوية

عمان-سانا

أعلن كل من الأردن والعراق ولبنان إغلاق أجوائهم وإيقاف حركة الملاحة الجوية بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني بدء عمليات إطلاق مكثفة للطائرات المسيرة باتجاه أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لهيئة تنظيم الطيران المدني الأردني تم اغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت واحترازي لعدة ساعات قادمة على ان يتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات.

بدورها أغلقت العراق أجواءها وأوقفت حركة الملاحة الجوية حتى إشعار آخر حيث أعلن وزير النقل العراقي رزاق السعداوي إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية.

كما أغلقت الأجواء اللبنانية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة وذلك بشكل موقت واحترازي.

وقالت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان “نظراً للتطورات الحاصلة في المنطقة ، وحرصاً على سلامة وأمن الأجواء اللبنانية تم إغلاق الأجواء أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة وذلك بشكل موقت واحترازي لغاية الساعة السابعة من صباح الأحد على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بحسب التطورات”.

وفي وقت سابق استهدف الحرس الثوري الإيراني مواقع للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة بالصواريخ والطائرات المسيرة رداً على جرائم الكيان الصهيوني العديدة بما في ذلك الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق واستشهاد مجموعة من القادة والمستشارين العسكريين في سورية.

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