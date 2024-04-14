التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري الإيراني بدأ عمليات إطلاق مكثفة للطائرات المسيرة باتجاه أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفارة السورية في بيروت تدين الجريمة التي ارتكبت بحق مواطن لبناني وتؤكد الحرص على العلاقات الأخوية مع لبنان
2024-04-12
أبناء الجالية السورية واللبنانية في البرازيل يدعون إلى وقف العدوان على غزة
2024-04-12
بيسكوف: الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهاك لمبادئ القانون الدولي
2024-04-11
سفراء وشخصيات سياسية ودينية في روسيا تدين الإرهاب الإسرائيلي في المنطقة
2024-04-08
الوزير الأول الموريتاني يبحث مع السفير السوري تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين
2024-04-08
افتتاح المبنى الجديد للقسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق
2024-04-08
مستشرق روسي: العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق يهدف إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة
2024-04-07
محليات
طقس الغد: الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر فوق بعض المناطق
2024-04-13
اجتماعان برئاسة المهندس عرنوس بشأن الحوافز في القطاع الاقتصادي الإنتاجي وتعزيز بنية الدفع الإلكتروني
2024-04-13
الوزير عبد اللطيف يتفقد مشاريع السكن لمتضرري الزلزال في حلب
2024-04-13
الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة في مناطق متفرقة
2024-04-13
بمناسبة عيد الفطر.. مسير كرنفالي يجول بلدة البارقية بريف طرطوس
2024-04-12
في ثالث أيام عيد الفطر فعالية موسيقية فنية بمدينة جبلة
2024-04-12
طقس الغد… الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً بشكل عام
2024-04-12
رياضة
بمشاركة 65 لاعباً ولاعبة اختتام بطولة السويداء بتحدي اللياقة البدنية
2024-04-13
اختتام منافسات بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية
2024-04-11
تعادل بين الريال والسيتي والآرسنال والبايرن
2024-04-09
اختتام منافسات بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية تحت 14 و16 و18 و20 عاماً
2024-04-09
يوفنتوس يعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري الإيطالي على حساب فيورنتينا
2024-04-07
شيفيلد يتعادل مع تشيلسي في الدوري الإنكليزي
2024-04-07
توتنهام يعود للمربع الذهبي بعد فوزه على نوتنغهام فورست
2024-04-07
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2024-04-12
ارتفاع أسعار الذهب
2024-04-12
أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط في الصيف واحتمالات لدفع الاقتصاد العالمي
2024-04-11
صندوق النقد: استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة طويلة مقلق
2024-04-11
ارتفاع أسعار النفط
2024-04-11
مكافحة 50 دونم قمح مصابة بحشرة السونة في ريف درعا
2024-04-11
عجز الميزانية الأميركية يتجاوز تريليون دولار حتى آذار المنصرم
2024-04-11
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الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل مادة من قانون مصارف التمويل الأصغر لتحقيق دعم أكبر للمشاريع الصغيرة
الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة في مناطق متفرقة
الرئيس الأسد ورئيس دولة الإمارات يتبادلان التهنئة بعيد الفطر
السفارة السورية في بيروت تدين الجريمة التي ارتكبت بحق مواطن لبناني وتؤكد الحرص على العلاقات الأخوية مع لبنان
استشهاد 3 مواطنين بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب بريف حماة
33634 شهيداً منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة
في اليوم الـ 189 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة… عشرات الشهداء والجرحى
الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل الأمطار فوق مناطق متفرقة
وزارة الاتصالات تنهي التدريب اللازم لتشغيل منظومة المشتريات الحكومية
بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد إبراهيم يزور بعض تشكيلاتنا العاملة في البادية السورية بمناسبة عيد الفطر السعيد
التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري الإيراني بدأ عمليات إطلاق مكثفة للطائرات المسيرة باتجاه أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة
2024-04-13
2024-04-13
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بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة: العمل العسكري الإيراني استند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع رداً على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق
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