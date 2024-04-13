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مقتل 11 شخصاً بهجومين إرهابيين في باكستان

2024-04-13

كويتا-سانا

قتل 11 شخصاً على الأقل جراء هجومين إرهابيين في منطقة نوشكي بإقليم بلوشستان الباكستاني قرب الحدود مع أفغانستان.

وقالت قناة “جي إي أو نيوز” الباكستانية: إن “مجهولين أوقفوا حافلة ركاب كانت في طريقها من كويتا إلى تفتان، وخطفوا 9 من ركابها، وفيما بعد تم العثور على جثث المختطفين وعليها آثار أعيرة نارية بالقرب من مكان الاختطاف”.

وفي هجوم ثان بحسب القناة أطلق مجهولون النار على سيارة على الطريق السريع “ان 40″، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين.

وتعليقاً على الحادثتين توعد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمعاقبة الإرهابيين ومساعديهم، معبراً عن تعازيه وأسفه للضحايا.

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