محافظة دير الزور تنهي استعداداتها لموسم تسويق الأقماح

دير الزور-سانا

أنجزت الجهات المعنية في محافظة دير الزور الاستعدادات لموسم تسويق الأقماح لهذا العام، واستلامها من الفلاحين بدءاً من الـ 26 من أيار الجاري.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لقطاع الزراعة، المهندس رائد منديل، اتخاذ جميع الإجراءات لنجاح عمليتي حصاد وتسويق المحصول، وتحديد أجور الحصاد والدراس والنقل، وتأمين كل الأمور اللوجستية، إضافة إلى رفع جاهزية فرق الإطفاء والدفاع المدني وتشكيل مجموعات طوارئ لتجنب حدوث الحرائق والتعامل مع أي طارئ خلال عمليات الحصاد والتسويق.

من جانبه أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب، المهندس مهند الحسن أن فرع المؤسسة جهز 3 مراكز استلام دائمة، هي الفرات في مدينة دير الزور، والميادين، والبوكمال، مؤكداً تجهيز هذه المراكز وتأمين ساحات العراء والمخابر والقبان والغرف السرية والأكياس ومواد التعقيم، إضافة إلى تشكيل الكوادر من فنيين وخبراء.

وأشار مدير الزراعة المهندس ياسر السليمان إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح لهذا الموسم بلغت 21112 هكتاراً كلها بالقمح المروي، والإنتاج المتوقع يقدر بحوالي 47500 طن.

ولفت السليمان إلى أن دوائر الزراعة والوحدات الإرشادية قامت خلال الموسم بمكافحة حشرة السونا ومرض الصدأ في الحقول المصابة، وهي جاهزة لمنح الفلاحين والجمعيات الفلاحية شهادة المنشأ التي تحتاجها عملية التسويق.

بدوره بين رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور خزان السهو أن المزارعين في المحافظة بدؤوا حصاد موسم القمح بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة، وتأمين كل احتياجات عملية الحصاد من حصادات ودراسات ومحروقات، تمهيداً لتسليم غلال حقولهم كاملة إلى مراكز الحبوب المعتمدة.

إبراهيم الضلي

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