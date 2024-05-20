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طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية فوق مناطق متفرقة

2024-05-20

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً، مع فرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً فوق مناطق متفرقة، ويكون سديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات تتجاوز سرعتها 60 كم/ سا في المناطق الجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق33 / 18
المنطقة الجنوبية33 / 17
المرتفعات الجبلية19 / 12
المنطقة الوسطى32 / 18
المنطقة الساحلية28 / 18
المنطقة الشمالية33 / 18
منطقة الجزيرة33 / 20
المنطقة الشرقية38 / 23
منطقة البادية35 / 20

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