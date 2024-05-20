نيبينزيا: الاجتماع المقبل حول أوكرانيا لا قيمة له

نيويورك-سانا

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم المؤتمر المزمع عقده الشهر المقبل في سويسرا لبحث الأزمة في أوكرانيا بأنه مجرد تجمع لن يقدم أي قيمة مضافة.

ونقلت روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “إن مؤتمر السلام الزائف المقرر عقده في حزيران القادم بسويسرا هو استمرار للاجتماعات الفاشلة السابقة التي عقدت في كوبنهاغن وجدة ومالطا ودافوس ومن حيث المبدأ لن يقدم أي قيمة مضافة”، مشيرا إلى أن الغرب الآن يدعو دول الجنوب العالمي بنشاط إلى هذه الاجتماعات من أجل تأطير مشاركتها باعتبارها دعما شاملا لكييف.

وأوضح نيبينزيا أن أساس المناقشة في هذا الاجتماع سيكون ما يسمى “صيغة السلام” لرئيس النظام في أوكرانيا.

يشار إلى أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق أن روسيا لا تعتزم المشاركة في المؤتمر المذكور في سويسرا حتى لو تمت دعوتها إليه.

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