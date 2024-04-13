33686 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 190

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 33686 شهيداً و 76309 جرحى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 52 شهيداً و 95 جريحاً ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم 190، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد فلسطينيان جراء قصف طيران الاحتلال مناطق في شمال قطاع غزة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف طيران الاحتلال منزلاً في دير البلح وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما قصفت مدفعيته المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

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