SCS-NET

بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور بشكل مطرد رغم العقوبات الغربية

2024-05-20

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور بشكل مطرد وموثوق ويلبي احتياجات البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال اجتماع لبحث تطوير مجمع الوقود والطاقة: “إنه على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا والتقلبات القوية في أسواق الطاقة العالمية والإقليمية، فإن مجمع الوقود والطاقة الوطني يتطور بشكل مطرد ويلبي الاحتياجات الداخلية المتزايدة بشكل موثوق وكامل”.

وكان بوتين أكد في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، والعقوبات المفروضة عليها وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الرئيس الروسي يعزي الخامنئي بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

موسكو-سانا قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved