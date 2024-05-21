بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور بشكل مطرد رغم العقوبات الغربية

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور بشكل مطرد وموثوق ويلبي احتياجات البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال اجتماع لبحث تطوير مجمع الوقود والطاقة: “إنه على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا والتقلبات القوية في أسواق الطاقة العالمية والإقليمية، فإن مجمع الوقود والطاقة الوطني يتطور بشكل مطرد ويلبي الاحتياجات الداخلية المتزايدة بشكل موثوق وكامل”.

وكان بوتين أكد في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، والعقوبات المفروضة عليها وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

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