دمشق-سانا

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وغرفة زراعة دمشق وريفها فتح باب الاكتتاب على علب بيض دودة الحرير للعام 2024 لغاية نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسليم علب البيوض من السلالة الهندية المستوردة خلال مدة 5 أيام للمكتتبين ابتداء من تاريخ الـ25 من أيار الحالي.

ودعت الوزارة الراغبين بالاكتتاب إلى مراجعة أي من دوائر الزراعة والوحدات الإرشادية وشعب النحل والحرير ومراكز تربية الحرير وغرف الزراعة مصطحبين معهم البطاقة الشخصية.

غصوب عبود

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