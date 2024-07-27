SCS-NET

الأمن الروسي يحبط مخططاً إرهابياً في داغستان

2024-07-27

موسكو-سانا

أحبطت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية محاولة إرهابية للتفجير في مدينة كاسبيسك الداغستانية، واعتقلت ثلاثة من سكان المدينة كان يخططون لتنفيذ العملية التخريبية.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم نقله موقع RT أن الأمن الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية أحبط سلسلة جرائم إرهابية في أراضي جمهورية داغستان الروسية، لافتة إلى أنه نتيجة للأنشطة التي تم تنفيذها في مدينة كاسبيسك تم اكتشاف واحتجاز ثلاثة من السكان المحليين تابعين لمنظمة إرهابية دولية محظورة في أراضي روسيا، كانوا يخططون لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية ضد وكالات إنفاذ القانون، وكذلك ضد كنيسة أرثوذكسية في مدينة كاسبيسك.

وأشار البيان إلى أنه تم العثور في أماكن إقامة المعتقلين على عبوات ناسفة وأسلحة وتعليمات خاصة بتنفيذ عمليات قتالية في المناطق الحضرية والحرجية، موضحاً أن المعتقلين اعترفوا بالتحضير لعمل إرهابي وإنتاج المتفجرات بصورة غير قانونية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

روسيا.. اعتقال 116 شخصاً من صانعي الأسلحة غير الشرعية

موسكو-سانا أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية اليوم اعتقال 116 شخصا من 38 منطقة روسية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved