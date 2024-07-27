الأمن الروسي يحبط مخططاً إرهابياً في داغستان

موسكو-سانا

أحبطت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية محاولة إرهابية للتفجير في مدينة كاسبيسك الداغستانية، واعتقلت ثلاثة من سكان المدينة كان يخططون لتنفيذ العملية التخريبية.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم نقله موقع RT أن الأمن الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية أحبط سلسلة جرائم إرهابية في أراضي جمهورية داغستان الروسية، لافتة إلى أنه نتيجة للأنشطة التي تم تنفيذها في مدينة كاسبيسك تم اكتشاف واحتجاز ثلاثة من السكان المحليين تابعين لمنظمة إرهابية دولية محظورة في أراضي روسيا، كانوا يخططون لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية ضد وكالات إنفاذ القانون، وكذلك ضد كنيسة أرثوذكسية في مدينة كاسبيسك.

وأشار البيان إلى أنه تم العثور في أماكن إقامة المعتقلين على عبوات ناسفة وأسلحة وتعليمات خاصة بتنفيذ عمليات قتالية في المناطق الحضرية والحرجية، موضحاً أن المعتقلين اعترفوا بالتحضير لعمل إرهابي وإنتاج المتفجرات بصورة غير قانونية.

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