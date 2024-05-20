تجهيز 141 مركزاً امتحانياً في السويداء لإجراء الامتحانات العامة

السويداء-سانا

أنهت مديرية التربية في السويداء تجهيز 141 مركزاً لإجراء الامتحانات العامة لطلاب الشهادتين، التي ستنطلق بدءاً من الـ 25 من الشهر الجاري.

وبين مدير التربية أكرم الحسنية في تصريح لمراسل سانا اليوم أن هذه المراكز الامتحانية توزعت بواقع 71 مركزاً للتعليم الأساسي، و56 للثانوية العامة، و13 مركزاً للشهادة الثانوية المهنية بفروعها المختلفة، إضافة إلى مركز صحي للحالات الخاصة.

وذكر الحسنية أنه جرى تأمين وسائط نقل 3 آلاف مراقب مكلف مراقبة سير العملية الامتحانية من وإلى المراكز، منوهاً في الوقت نفسه بتعاون المجتمع المحلي في مختلف مناطق المحافظة للقيام بمبادرات لنقل الطلاب مجاناً إلى المراكز الامتحانية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة بالسويداء 14967 طالباً وطالبةً، منهم 7896 طالباً وطالبةً لشهادة التعليم الأساسي، و4294 طالباً وطالبةً للشهادة الثانوية للفرع العلمي، و1751 طالباً وطالبةً للفرع الأدبي، و1026 طالباً وطالبةً للشهادة الثانوية المهنية.

عمر الطويل

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