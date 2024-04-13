يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– 33686 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 190

– وزارة الصحة الفلسطينية : ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 190 على قطاع غزة إلى 33686 شهيداً و76309 جرحى.

– وزارة الصحة الفلسطينية : ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 52 شهيداً و 95 جريحاً.

– المقاومة الفلسطينية تسيطر على طائرة بدون طيار للاحتلال الإسرائيلي من نوع “سكاي لارك” في خان يونس جنوب قطاع غزة.