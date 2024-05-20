روسيا توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى أفغانستان

موسكو-سانا

أوصت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها بالامتناع عن زيارة أفغانستان بعد تقارير تفيد بوقوع هجوم إرهابي استهدف سياحاً أجانب.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: “تعرب موسكو عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم إرهابي على سياح أجانب في أفغانستان”، وعلى خلفية استمرار الوضع الأمني الصعب في أفغانستان أوصت بشدة “المواطنين الروس بالامتناع عن زيارة أفغانستان لأغراض شخصية بما في ذلك السياحة”.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت الأسبوع الفائت مقتل أفغاني وثلاثة أجانب وإصابة 4 أجانب وثلاثة أفغان في إطلاق نار في مدينة باميان عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

ويعد هذا الهجوم الدامي الأول ضد سياح أجانب منذ عودة طالبان إلى السلطة في منتصف أيلول لعام 2021.

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