السورية للاتصالات تحدد أوقات قطع الاتصالات والإنترنت خلال الامتحانات

دمشق-سانا

حددت الشركة السورية للاتصالات أوقات قطع شبكة الاتصالات الخلوية والإنترنت خلال امتحانات شهادتي الثانوية بكل فروعها والتعليم الأساسي بكل فروعها للدورة الأولى لعام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم أن قطع الاتصالات يبدأ في أيام تقديم المواد الامتحانية من الساعة الثامنة وحتى التاسعة والنصف صباحاً كحد أقصى والإنترنت من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة صباحاً كحد أقصى، وذلك حسب المادة الامتحانية المقدمة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء استجابة لطلب وزارة التربية من أجل تحقيق العدالة والنزاهة في سير العملية الامتحانية.

نور يوسف

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency