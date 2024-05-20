شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 13 فلسطينياً جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في جباليا البلد، بينما استُشهد خمسة آخرون في قصف استهدف منزلاً في بيت لاهيا شمال القطاع.

واستُشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي التفاح شرق مدينة غزة، كما قصف الاحتلال بالمدفعية الطابق الخامس من مستشفى العودة في مخيم جباليا، في حين استشهدت طفلة داخل قسم الحضانة في مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا بسبب توقف جهاز الأوكسجين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 227 على القطاع إلى 35562 شهيداً و 79652 جريحاً بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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