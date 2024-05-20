رغم العقوبات الغربية.. الاقتصاد الروسي يسجل نمواً يفوق التوقعات

موسكو-سانا

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الروسي نما في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 5 بالمئة على الرغم من العقوبات الغربية الواسعة المفروضة على موسكو.

ونقل موقع RT عن بيانات نشرتها هيئة الإحصاء الروسية روستات قولها: إن “الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بحسب تقديرات أولية نما في الربع الأول من 2024 على أساس سنوي بنسبة 5.4 بالمئة”.

وأشارت إلى أن روسيا شهدت في الفترة من كانون الثاني إلى آذار الماضي نمواً قوياً في حجم مبيعات التجزئة بزيادة 10.5 بالمئة، فيما نما التصنيع بنسبة 8.8 بالمئة وحقق قطاع البناء نمواً بنسبة 3.5 بالمئة.

وتأتي هذه النتائج لتفوق التوقعات التي قدمتها العديد من المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد الروسي الذي يواجه عقوبات غربية موسعة تمكن حتى الآن من تخطيها والتغلب على الصعوبات الناجمة عنها.

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