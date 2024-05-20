إخماد حرائق في حقول القمح بريف درعا الشرقي

درعا-سانا

أخمدت وحدة إطفاء خربة غزالة بالتعاون مع المجتمع المحلي أربعة حرائق بحقول للقمح بين داعل وخربة غزالة وفي بلدة الكركز.

وأوضح رئيس مجلس بلدة خربة غزالة محمد الفلاح في تصريح لـ سانا أن الحرائق جاءت بسبب الحرارة والإهمال والعبث وأن النيران التهمت مساحة زادت عن العشرين دونما من القمح، لافتا إلى توخي الحيطة والحذر خلال الفترات القادمة للحفاظ على الثروة الزراعية.

في حين ذكر رئيس بلدة الكرك وائل الظاهر أن الحريق مساء اليوم كان بالقرب من آبار المياه حيث تم السيطرة عليه مباشرة وشملت الأضرار خمسة دونمات من القمح.

رضوان الراضي

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