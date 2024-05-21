المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير موقعاً للعدو الإسرائيلي جنوب فلسطين المحتلة

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية اليوم أنها استهدفت بالطيران المسير هدفاً حيوياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في مدينة إيلات جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “إنه استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدفت المقاومة في العراق مساء اليوم هدفاً حيوياً في إيلات أم الرشراش بواسطة طائرتين مسيرتين”.

وأكدت المقاومة في العراق استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وسبق أن استهدفت أمس المقاومة العراقية بالطيران المسير أيضاً موقعاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في “إيلات” أم الرشراش في فلسطين المحتلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency