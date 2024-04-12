في اليوم الـ 189 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة… عشرات الشهداء والجرحى

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين صباح اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 189 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 25 فلسطينياً استشهدوا على الأقل وأصيب العشرات جراء ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة بقصفه منزلاً في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كما استشهد شاب وأصيب آخرون بجروح إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بالمخيم الجديد في النصيرات بالتزامن مع استهداف طيران الاحتلال عدداً من المنازل شمال المخيم وسط القطاع.

وانتشلت الطواقم الطبية والأهالي جثامين 13 شهيداً من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في منطقة البلد وحي الأمل بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس عن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع المنكوب منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 33454 شهيداً و 76094 جريحاً، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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