ميا يبحث مع الرواس التحضيرات الجارية لانعقاد منتدى رجال الأعمال السوري العماني الثاني

مسقط-سانا

بحث سفير سورية في سلطنة عمان الدكتور ادريس ميا مع الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان علاقات التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، والتحضيرات الجارية لانعقاد منتدى رجال الأعمال السوري العُماني الثاني.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الإعداد الجيّد لهذا المنتدى والدور الفعّال الذي يمكن لغرف التجارة والصناعة في البلدين القيام به بهذا الخصوص، وبما ينعكس إيجاباً على علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين.

حضر اللقاء المستشار محمد يحيى.

والجدير بالذكر أن فعاليات منتدى رجال الأعمال السوري العماني الأخير الذي أقيم في تموز 2023، تمت بحضور وزيري الاقتصاد في البلدين وبمشاركة أكثر من 60 رجل أعمال من سورية وأكثر من 100 مستثمر عماني، وذلك لاستطلاع الفرص المتاحة وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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