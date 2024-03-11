موسكو: قرار كييف حول السلامة النووية لاغٍ وباطل قانونياً

فيينا-سانا

قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف: إن القرار الذي اقترحته كييف بشأن ضمانات السلامة النووية في أوكرانيا باطل من الناحية القانونية والسياسية.

وأضاف أوليانوف في حديث لوكالة روسيا 24: “نحن نعتبر القرار الأوكراني الذي نال موافقة مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاغياً وباطلاً من الناحية القانونية والسياسية”.

وأضاف: “صوتت دولتان ضد هذا القرار وهما روسيا والصين، ونحن نقدر تضامن أصدقائنا الصينيين بهذا الصدد”.

وأوضح أنه من بين 34 دولة لها الحق في التصويت في مجلس الإدارة صوتت 20 دولة فقط لصالح القرار، بينما رفضت 14 دولة دعمه، لافتاً إلى أنه من الواضح أن توجه الدول بات ينحدر لصالح روسيا.

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