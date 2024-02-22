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المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع حدب يارين

2024-02-21

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية استهداف العدو الإسرائيلي في موقع حدب يارين عند الحدود مع فلسطين المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مقاتلو المقاومة ‏موقع حدب يارين بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابة مباشرة”.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس مواقع العدو الإسرائيلي في رويسات العلم والسماقة والمرج بالأسلحة الصاروخية المناسبة.

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