ندوة حول (الهوية والانتماء) في مكتبة الأسد الوطنية

دمشق-سانا

أقامت وزارة الثقافة ظهر اليوم في مكتبة الأسد الوطنية ندوة حوارية بعنوان “الهوية والانتماء” شارك فيها كل من المفكر المغربي الدكتور إدريس الهاني والدكتورة سناء الشامي مسؤولة التعاون الدولي في جمعية الصداقة الإيطالية العربية.

وناقشت الندوة التي أدارها الدكتور غزوان رمضان من مكتب الإعداد المركزي في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي عدداً من الموضوعات التي تصب في صلب مفهوم الهوية والانتماء الوطني للشعوب.

وقال الدكتور إدريس الهاني في تصريح لـ سانا: “إن الهوية هي إرادة ووعي ومهما حاولت السياسات الغربية تقويض هذا الوعي، فهذا الوعي سينهض ويعود من جديد، لأن الهوية مثل البصمة لا يمكن محوها، لأنها مسألة إنسانية وجودية”.

وأشارت الدكتورة سناء الشامي إلى أهمية التركيز ليس فقط على المخاطر الخارجية التي تتعرض لها الهوية، وإنما يجب علينا أن نولي اهتماماً أكبر للمخاطر الداخلية، وأن نعيد التفكير في مفاهيمنا وأخطائنا، أي يجب علينا أن نتعود على النقد الذاتي، لكي تتضح لنا الرؤية وبذلك نستطيع أن نواجه المخاطر القادمة من الغرب بشكل أقوى.

يذكر أن الدكتور الهاني هو باحث في الفلسفة والشؤون الإستراتيجية وهو عضو التجمع العالمي لدعم خيار سورية “المقاومة”.

حضر الندوة وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح، وسفير جمهورية البرازيل لدى الجمهورية العربية السورية أندريه دوس سانتوس وعدد من دبلوماسيي السفارة الروسية بدمشق.

مريم حجير

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