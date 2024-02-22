ملتقى أدبي لمواهب أدبية صاعدة بدار الثقافة بدرعا

درعا-سانا

نظّم فرع اتحاد الكتاب العرب بدرعا لقاءً أدبياً في مديرية ثقافة درعا قدم المشاركون خلاله بعضاً من نتاجاتهم الأدبية والقصصية والشعرية تضمنت مواضيع متنوعة عاطفية ووجدانية ووطنية.

واستهل الكاتب عبادة الحميدي مشاركتهُ بقصيدة نثرية عاطفية بعنوان “كلمات” إضافة إلى خاطرة سلط بها الضوء على ظاهرة التسول والمتسولين والأضرار الأخلاقية والاجتماعية والسلوكية التي تنتج عنها.

أما الكاتبة سيدرا عجاج فكانت مشاركتها عبر قراءة أدبية من كتابها “بكاء بلا دموع” في حين شاركت أسيل مسلم بقصة قصيرة تحدثت فيها عن الأب وحنانه والعطاء الذي يقدمهُ.

وشاركت كل من اسلام الكركي وأية بكاوي بقراءات وخواطر وجدانية تعبر عن الهموم المجتمعية بوجه عام وهموم الشباب وتطلعاتهم وآمالهم وانكساراتهم دون أن يفقدوا الأمل بمستقبل مشرق قادم.

وأوضح رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بدرعا إبراهيم عباس ياسين أن مثل هذه الملتقيات تتيح الفرص لانطلاقة الكثير من المواهب الجديرة بالاهتمام والرعاية والتي يجب أن تتاح لها المنابر لتقديمها بالمكان الذي يليق بها.

القاصة مودة العيشات لفتت إلى أنَ هناك مخزوناً ثقافياً كبيراً وطاقات إبداعية شبابية واعدة في مجال الأدب بالمحافظة تحتاج إلى رعاية ودعم من الجهات القائمة على الثقافة.

ليلى حسين

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