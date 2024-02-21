إخماد حريق في غرفة المدخرات بمشفى جبلة الوطني

اللاذقية-سانا

سيطر عناصر وحدة إطفاء جبلة الليلة على حريق نشب في غرفة المدخرات (البطاريات) ضمن مشفى الشهيد إبراهيم نعامة الوطني بجبلة، واقتصرت الأضرارعلى الماديات.

وأوضح قائد وحدة إطفاء جبلة المقدم بسام ريا لمراسل سانا أن آليتي إطفاء شاركتا بإخماد النيران والسيطرة عليها وتمكنت من منع امتدادها، وتعمل حالياً على تبريد الموقع.

مدير مشفى جبلة الوطني الدكتور قصي الخليل أوضح أن الحريق الذي نشب في غرفة المدخرات في المشفى وتم إخماده بسرعة من قبل وحدة إطفاء جبلة طال بطاريات منسقة فقط.

مؤكداً أنه لم يؤثر على سير العمل في المشفى أو تقديم الخدمات للمراجعين والمرضى.

بدوره أكد رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل أن سرعة وصول فرق الإطفاء وتعاملهم مع الحريق، مكنت من السيطرة عليه بسرعة، موضحاً أن الأضرار اقتصرت على الماديات ضمن الغرفة.

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