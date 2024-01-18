اكتشاف أكثر من 300 مقبرة قديمة شرق الصين

بكين-سانا

اكتشف علماء الآثار الصينيون أكثر من 300 مقبرة قديمة شرق الصين تعود إلى فترات زمنية مختلفة من الممالك المتحاربة إلى أسرة تشينغ.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن معهد جينان للآثار قوله اليوم: “تم اكتشاف المقابر القديمة في مدينة جينان بإقليم شاندونغ الشرقي الواقع شرق الصين وتعود إلى فترات مختلفة من التاريخ الصيني من فترة الممالك المتحاربة 475-221 قبل الميلاد إلى أسرة تشينغ 1644-1911 ميلادي.

كما عثر العلماء على عدد من الأفران القديمة لتحميص الفخار وثماني آبار و850 قطعة أثرية بما فيها أوان خزفية مختلفة وقطع نقدية.

ووفقاً لمعهد جينان للآثار رتبت المقابر التي عثر عليها بصورة منظمة .

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