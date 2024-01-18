مهندسة زراعية شابة من السويداء توظف منتجات الورد الشامي بمشروع متناهي الصغر

السويداء-سانا

توافقاً مع دراستها الأكاديمية وظفت المهندسة الزراعية الشابة ريمه حيدر الوردة الشامية بتصنيع منتجاتها المتنوعة ضمن مشروع متناهي الصغر انطلقت به من منزلها بمدينة السويداء.

المشروع حسب المهندسة ريمه 30 عاماً جاء بعد قيامها بتجارب على الورد الشامي المزروع لدى أهل زوجها في منطقة ضهر الجبل بالسويداء قبل نحو عامين نالت إعجاب الآخرين، ما دفعها للانطلاق بمشروعها قبل نحو عام بهدف نشر فوائد منتجات هذه الورود واسعة التحمل للظروف البيئية المختلفة.

منتجات متعددة تعتمد المهندسة ريمه في تصنيعها بأدوات منزلية بسيطة على الوردة الشامية لتشمل، كما ذكرت خلال حديثها لسانا الشبابية، شراب وماء الورد المركزين الطبيعيين، وكذلك ما يعرف بـ “المعاقيد” وأيضاً المجففات.

وروت ريمه كيف تقوم بالعمل في المنزل بشكل يدوي وبتشجيع من زوجها وعائلتها، لتسوق ما تصنعه من منتجات ضمن السوق المحلية مع التعريف بها أيضاً بالمعارض الخاصة بالأعمال اليدوية والمنتجات الغذائية.

طموحات تحملها ريمه، كما ذكرت، للتوسع بمشروعها وزراعة مساحات أوسع من الورد الشامي وتصدير منتجاته خارجياً، وذلك انطلاقاً من الفوائد الطبية لهذه المنتجات وطعمها المميز والمرغوب تسويقياً.

منتجات المهندسة ريمه حسب المهندس الزراعي فادي الشعار وصاحب تجربة بتصنيع المنتجات الزراعية تعكس تجربة متميزة لديها تحمل جودة وإتقاناً بالعمل ودون استخدام أي مواد حافظة، ومشروعها يخدم مسألة توظيف المنتجات الزراعية المحلية بعملية التصنيع ما يعطيها قيمة مضافة.

عمر الطويل

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