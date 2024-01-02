التربية الفلسطينية: 4156 طالباً استشهدوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن 4156 طالباً استشهدوا، وأصيب 7818 في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن عدد الطلبة الذين استشهدوا في القطاع منذ بدء العدوان وصل إلى أكثر من 4119 شهيداً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 7536 جريحاً، بينما استشهد 37 طالباً في الضفة وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.

وأضافت الوزارة: إن 221 معلماً وإدارياً استُشهدوا وأصيب 703 بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب 5 بجروح واعتقل أكثر من 71 في الضفة.

ولفتت الوزارة إلى أن الاحتلال قصف 343 مدرسة بينها 65 مدرسة تابعة للأونروا في قطاع غزة، 7 منها تدمرت بالكامل، و83 تعرضت لأضرار بالغة كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال استهدف 90 بالمئة من مدارس القطاع، وأن 29 بالمئة منها لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة تم استخدامها كمراكز للإيواء في القطاع.

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