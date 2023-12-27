بوتين: الأولوية لتقوية الروابط الاقتصادية بين دول رابطة الدول المستقلة

موسكو-سانا

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ لبحث التعاون الاستراتيجي بين دول الرابطة والقضايا الدولية والإقليمية، مؤكداً أن الأولوية هي لتقوية الروابط الاقتصادية بين دول الرابطة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال افتتاح القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة في قصر قسطنطينوفسكي: “تحدث كل واحد من رؤساء الدول الأعضاء بما فيهم أنا بالتفصيل عن الشؤون الجارية في الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتبادلنا الآراء حول الشؤون الدولية”.

ولفت بوتين إلى أن المبادلات التجارية بين دول الأعضاء بلغت 82 مليار دولار، داعياً إلى تنشيط المبادلات بالعملات الوطنية من أجل تعزيز السيادة المالية وتكثيف الشراكة البينية بين دول الرابطة.

وشدد بوتين على أن التعاون بين دول رابطة الدول المستقلة بشأن قضايا تزييف التاريخ ومحاربة النازية أمر مطلوب لمكافحة محاولات تزوير التاريخ وتمجيد النازية.

وفي نفس السياق أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين عقد لقاءين منفصلين مع رئيسي كازاخستان وأوزبكستان قاسم جومارت توكاييف وشوكت ميرضياييف بحثوا فيهما موضوع التعاون في مجال الغاز، مشيراً إلى أن هذا التعاون يتطور بشكل فعال.

وأضاف بيسكوف: إن شركة غازبروم الروسية نفذت مشاريع للإمدادات العكسية للغاز عبر منظومة الأنابيب القديمة وبالتالي تستورد كازاخستان وأوبكستان الغاز من روسيا.

يذكر أن القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة عقدت بمشاركة زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

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