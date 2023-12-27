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للمرة السابعة.. انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال

2023-12-26

القدس المحتلة-سانا

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم الانقطاع الكامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة المنكوب جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 81 يوماً.

ونقلت وكالة وفا عن الشركة قولها في بيان اليوم: مع استمرار العدوان على قطاع غزة تكرر قبل قليل انقطاع الخطوط الرئيسة المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت، ما أدى إلى توقف خدماتنا في كامل القطاع.

وهذه المرة هي السابعة التي يقطع فيها الاحتلال الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة منذ بداية عدوانه عليه في السابع من تشرين الأول الفائت.

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