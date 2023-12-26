الاحتلال يجبر فلسطينياً على هدم منزله في شعفاط

القدس المحتلة-سانا

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينياً على هدم منزله في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أجبرت فلسطينياً على هدم منزله قرب التلة الفرنسية في شعفاط شمال شرق المدينة، وشردت قاطنيه وذلك تجنباً لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمته آليات الاحتلال.

وهدمت قوات الاحتلال اليوم منشأة زراعية في بلدة دير بلوط غرب مدينة سلفيت.

على صعيد آخر أصيب فلسطينيان بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدات عدة في مدن رام الله وجنين وطولكرم واعتدائها على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام بينما اعتقل 17 آخرون.

كما أصيب فلسطيني آخر جراء اعتداء مستوطنين بالحجارة على مركبات الفلسطينيين على طريق طولكرم نابلس.

وأصيب ستة فلسطينيين واعتقل العشرات اليوم خلال اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc