الاتحاد الأوروبي يوافق على قانون خفض انبعاثات الشاحنات والحافلات

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتماد قانون يهدف إلى خفض انبعاثات المركبات الثقيلة في الدول الأعضاء وفرض قواعد صارمة للانبعاثات على هذه المركبات.

وذكر موقع” المستقبل الأخضر” المتخصص بالتنمية المستدامة والتوعية بأضرار التغيرات المناخية وأهمية الزراعة أن القانون الجديد يهدف إلى تقليل التلوث وانبعاثات الكربون الناجمة عن الشاحنات والحافلات، حيث سيتم تخفيض انبعاثات المركبات الثقيلة التي يزيد وزنها على 16 طنا بنسبة 45 بالمئة اعتبارا من عام 2030، و65 بالمئة اعتبارا من عام 2035.

ووفقا للقانون يجب أن تكون انبعاثات المركبات الثقيلة مثل الشاحنات والحافلات التي سيتم بيعها اعتبارا من عام2040 أقل بنسبة 90 بالمئة، واعتباراً من عام 2030 يجب أن تكون90 بالمئة من الحافلات المباعة والتي تعمل داخل مدن دول الاتحاد الأوروبي بنسبة” صفر” انبعاثات، اعتبارا من عام 2035 يجب أن تكون جميعها خالية من الانبعاثات، وسيتم إعفاء الحافلات بين المدن من هذا القانون.

واعتبارا من عام 2035 ستنطبق هذه الأهداف أيضا على الشاحنات والحافلات ومختلف المركبات الأخرى التي يزيد وزنها على 7.5 أطنان.

وتنتج المركبات الثقيلة ربع انبعاثات النقل البري في أوروبا وتعمل معظم الشاحنات على الطرق الأوروبية حاليا بالديزل الذي ينتج انبعاثات الغازات الدفيئة وملوثات الهواء المرتبطة بسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي.

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